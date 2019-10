Trotz excellente Resultater géif d'Direktioun nëmme minimal Haussë bei de Paie proposéieren.

Dat schreiwen d'Gewerkschaften OGBL an LCGB an engem gemeinsame Communiqué. Wa si keng Satisfaktioun kréien, géife si zu gewerkschaftlechen Moyen gräifen, sou nach den OGBL an den LCGB.



3.200 Salariéë si vum Kollektivvertrag beim Cactus betraff.