3 Deeg nom Feier bei Euro-Composites zu Iechternach confirméiert d'Santé, datt et onbedenklech ass, Uebst a Geméis an de Nopeschgemengen z'iessen.

An engem Bréif, deen RTL virläit an deen un de Buergermeeschter vun der Gemeng Mompech adresséiert ass, deklaréiert den Direkter vun der Santé, d'Donnéeën hätten erginn, datt Uebst a Geméis aus de Gäert ka giess ginn.

PDF: Bréif vun der Santé

Domat bezitt sech den Dokter Jean-Claude Schmit op Informatioune vun der Inspection Sanitaire, der Divisioun vun der Liewensmëttelsécherheet an der Divisioun vun der Ëmweltgesondheet.

Ausser, datt ee mam bloussen An erkenne géif, datt Geméis e knaschtegen Damp-Depot hätt, kann een also alles aus de Gäert iessen, mä natierlech gëllt d'Recommandatioun alles gutt ze wäschen, ier et giess gëtt.

Beim Brand zu Iechternach war et jo zu enger grousser Dampentwécklung komm, och war d'Sauer duerch d'Läschwaasser zolidd verknascht ginn. D'Analysen iwwert den Impakt vun dëser Verknaschtung sinn nach am Gaangen.