Bei engem Accident an der Nuecht op e Samschdeg am Rondpoint Raemerech zu Esch ass eng Persoun blesséiert ginn.

Um 0.16 Auer waren hei zwee Autoen aneneegerannt.

Um Freideg den Owend géint 20.10 Auer war iwwerdeems zu Bouneweg an der Rue de Hesperange Damp aus engem Appartement komm.

Zu Béiwen/Attert gouf et um 20.35 Auer Am Letschert e Kuerzen an engem Kichenapparat.

Op der A3 a Richtung Lëtzebuerg huet um 0.23 Auer en Auto gebrannt, hei ass awer kengem eppes geschitt.