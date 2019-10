Ronn eng Dose Mol hat et an der Nuecht un e Freideg op e Samschdeg gerabbelt, well en Déier an en Auto net laanschtenee koumen.

Wéi d'Police präziséiert, goufen awer keng Persounen heibäi blesséiert, et ass all Kéiers bei Materialschued bliwwen. Op hirem Internetsite huet d'Police dann och verschidden Tipps, wéi ee sech aktuell op der Strooss soll verhalen, fir en Accident mat engem Déier z'evitéieren. Sollt et awer zu engem Tëschefall komm sinn, kann een eng "Wildunfallbescheinigung" och online ufroen.