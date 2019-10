E groussen Undrang gouf et um Samschdeg an den nee Gebailechkeete vun der Nationalbibliothéik um Kierchbierg.

Vill Leit wollte vun dësem Evenement profitéieren, fir dat komplett neit Gebai ze gesinn. D'BNL huet jo eréischt leschten Dënschdeg hir Diere fir de Public opgemaach. 200.000 fräi accessibel Bicher am neie Liessall, Konferenzsäll an en Atrium vu 24.000 Quadratmeter. Et gouf also villes z'entdecken.

Virun 2 Auer schonn hat een iwwer 2.000 Visiteure gezielt. Gutt 400 Inscriptioune waren och schonn no puer Stonnen dobannen, eng staark Moyenne fir d'Nationalbibliothéik.

All déi Lëtzebuerger Publikatioune gi gehalen a sinn an der Nationalbibliothéik ausgestallt. Am Meeschte Succès haten dann an den éischte Stonne vun der Portes-ouvertes d'Kannerbicher. Doriwwer huet ee sech beim BNL da gefreet, ma genau esou flott war et dann awer och, datt d'Visiteure sech och nach an den anere Beräicher ëmgekuckt hunn.

Nieft der Vue an der Bibliothéik goufen och Touren hannert de Kulissen ugebueden. Nëmmen e Brochdeel vun de Publikatioune fënnt een nämlech uewen an den Regaler. Villes gëtt hannert de Kulisse bei genee 18 Grad stockéiert an ass op Demande ze kréien.

Porte-Ouverte vun der Nationalbibliothéik geet nach bis e Sonndeg den Owend um 18.