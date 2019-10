An der Nuecht op e Sonndeg waren d'Leit vum CGDIS direkt e puer Mol am Asaz.

Um 19.45 Auer hat en Auto en Accident op der A1 tëscht dem Potaaschbierg a Mäertert. Kuerz no 21 Auer gouf et zu Schëndels an der Rue du Village e Feier an enger Holzheizung. An um1.30 Auer an der Nuecht sinn am Tunnel Stafelter Richtung Fridhaff op der Autobunn A7 zwee Autoen anenee gerannt. Bei béiden Accidenter gouf all Kéiers eng Persoun blesséiert.