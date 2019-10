Dir hutt äre Kaddo kaf oder gebastelt? Dir hutt d'Iesse preparéiert oder de Restaurant reservéiert? Da steet Pappendag jo näischt méi am Wee.

Zanter 40 Joer ass den éischte Sonndeg am Oktober am Grand-Duché Pappendag. Et ass eng Geleeënheet, fir Merci ze soen, sief dat mat engem klengen oder méi grousse Kaddo, selwer kaf, selwer bestallt oder selwer gebastelt a vläicht och mat engem gudde Maufel. Et ass den Dag, wou ee mat sengem Papp kann a soll Zäit verbréngen.

Aner Länner, aner Datumen, aner Ofleef

Frankräich

1950 gouf et a Frankräich den éischte Pappendag, 1952 gouf deen dann op den drëtte Sonndeg am Juni fixéiert an offiziell vum Feierdag gemaach. Wéi och zu Lëtzebuerg, kréien d'Pappen hei kleng Kaddo vun hire Kanner. Pappendag a Frankräich hat iwwregens eng reng kommerziellen Ursprong.

Belsch

Ähnlechen Oflaf, aneren Datum. An der Belsch ass de Pappendag eng Woch méi fréi, wéi a Frankräich an dofir och kee Feierdag. Dat awer och net iwwerall, well an der Regioun ronderëm Antwerpen ass dësen den 19. Mäerz, den Dag vum hellege Josef. Iwwregens feieren och d'Finnen, d'Portugisen an d'Italiener um Josefdag hire Pappendag.

Holland

Wéi a Frankräich feiert een Pappendag an Holland um drëtte Sonndeg am Juni. Hei bréngen d'Kanner dem Papp de Kaffi Moies un d'Bett a schenken hirem Papp e richtege "Männerkaddo".

Däitschland

Esou wéi si, feiert et keen... Bei eisen Noperen ass dësen Dag op Christi Himmelfaart. A ville Regiounen an Däitschland gëtt dësen Dag och nach als "Herrentag" oder "Männertag" bezeechent. Dowéinst och maachen déi däitsch Pappen op deem Dag ganz gären eng "Herrentagspartie". D'Pappe bleiwen also ganz gären ënnert sech a gi spadséieren, woubäi si ëmmer eng staark "Stäerkung" dobäi hunn, ganz dacks a Form vu Béier oder aneren alkoholesche Gedrénks. De Brauch geet iwwregens op d'Enn vum 19. Joerhonnert zeréck.

Schwäiz

Hei gouf Pappendag éischter vu Migranten aus Däitschland gefeiert oder eben nach dacks an de Grenzregiounen. Ma Traditioun huet Pappendag an der Schwäiz net. 2007 gouf et verschidde regional Feieren an 2009 gouf den Dag op den éischte Sonndeg am Juni fixéiert. Et ass awer kee Feierdag, mä e "Fest- und Aktionstag".

3. Sonndeg am Juni

Vill vun de Länner an Europa an och d'USA feieren de Pappendag um drëtte Sonndeg am Juni. D'Traditioun vun dem fest an dem Datum geet an den USA op d'Joer 1909 zeréck an 1910 goufen éischt kleng Feieren am Bundestag Washington an anere Regioune festgestallt. Schonn 1924 huet de deemolegen US-President Calvin Coolidge d'Iddi vun engem nationale Pappendag an den USA ënnerstëtzt, ma dëst gouf vum Lyndon Johnson eréischt 1966 ëmgesat. Vill Länner op der Welt, dorënner Frankräich, Holland, Slowakei, Tschechien, Tierkei, Ungarn, Groussbritannien, Südafrika, China oder Japan hunn dësen Datum vun den Amerikaner iwwerholl. Net iwwerall ass et awer, wéi an den USA, e gesetzleche Feierdag.

Ëmfro

D'Kollege vun RTL Today wëllen da vun Iech wëssen, wéi ee Kaddo Dir wéilt kréien, wann opfält, datt är Kanner Pappendag vergiess hunn?