Um Feld tëscht dem Boulevard Kennedy an dem Nummer 75 an der Rue des Muguets läit all méiglechen Offall vu Schantjen.

Dorënner och Fläsche mat gëfteger Isolatiounsflëssegkeet a Säck mat Isolatiounsmaterial. Dobäi läit och ee Schëld "Hei baut Luxtram". Dat läit alles schonn eng Zäit do, ouni Ofdeckung vum Buedem a sou dass jiddwereen drukënnt. Mir hu bei den zoustännegen Autoritéiten, der Ëmweltverwaltung, Luxtram an dem Fonds du Kirchberg nogefrot, wien dofir zoustänneg ass. Vu Luxtram heescht et, si géifen der Saach seriö nogoen, soss läit eis nach keng Äntwert vir. Links FOTOGALERIE vum Domingos Oliveira