Den Ëmweltministère ass am Gaangen z’analyséieren, wéi d’Waasser aus der Musel kann opbereet ginn.

Dat schreift d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der Diane Adehm. D'CSV-Deputéiert wollt wëssen, wéi eng Pisten analyséiert ginn, fir nei Drénkwaasser-Sourcen ze schafen.

E Rapport vum "World Ressource Institute", deen am August publizéiert gouf, huet de Risiko vun engem Drénkwaassermanktem fir Lëtzebuerg op "mëttel- bis héich" geschat. Dat géifen och déi national Etüde confirméieren, esou d’Ëmweltministesch. Etüden aus de leschten 10 Joer hätten erginn, datt d’Opbereede vum Muselwaasser sech aus technescher a quantitativer Siicht am beschte géif eegenen, fir méi Drénkwaasser ze schafen. Dofir misste wärend engem Joer detailléiert Observatiounen an Analyse vum Muselwaasser gemaach ginn – e Projet, deen d’Regierung ënnerstëtzt a finanzéiert, esou d’Carole Dieschbourg.

PDF: Parlamentaresch Fro vum Diane Adehm + Äntwert vun der Ëmweltministesch