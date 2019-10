Déi fréier Staatssekretärin am Wirtschaftsministère huet eis e Méindeg am fréien Owend confirméiert, datt si d'Mandat géing unhuelen.

D'Konditioun dofir ass, datt d'EU-Kommissioun mam neie Lëtzebuerger Kommissär Nicolas Schmit den 23. Oktober duerchgewénkt gëtt an datt de Marc Angel, wéi virgesinn, vum Krautmaart op Stroossbuerg an d'EU-Parlament wiesselt.



D'Francine Closener war nom Parteipresident Franz Fayot déi Véiertgewielten op der LSAP-Zentrumslëscht bei de Chamberwalen zejoert.



Vun 2013 bis 2018 war si Staatssekretärin am Wirtschaftsministère. Den Ament ass si Première Conseillère de Gouvernement am Ausseministère a këmmert sech ëm d'Promotioun an d'Image de marque vu Lëtzebuerg.



Op d'Plaz 5 koum bei de Walen d'Cécile Hemmen. Am Fall vun engem Refus vun der Francine Closener wier d'Ex-Buergermeeschtesch vu Weiler-zum-Tuer och bereet gewiescht, d'Mandat unzehuelen, hat si eis virun e puer Woche am RTL-Interview gesot.



D'Vereedegung vun der Francine Closener dierft dann am November sinn.