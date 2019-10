No engem Rekordëmsaz fir dat éischt Hallefjoer, huet de Verwaltungsrot vun RTL Group decidéiert, 94 Aarbechtsplazen hei zu Lëtzebuerg ofzebauen.

Sou ass e Communiqué vun de Gewerkschaften OGBL an LCGB um Dënschdeg iwwerschriwwen.

Wat am August schonn annoncéiert gi war, hätt de Verwaltungsrot an enger Sitzung d’lescht Woch decidéiert.

D’Zentral vun RTL Group géif deemno hei am Land vun 112 Aarbechtsplazen op just nach 18 reduzéiert ginn, aus Käschtegrënn, an dat bei engem Rekordgewënn vun 400 Milliounen € an den éischte 6 Méint, kritiséieren d’Syndikater.

OGBL an LCGB froe sech, ob de Standuert Lëtzebuerg vun RTL Group nach ofgeséchert ass, wa just nach 18 Leit hei schaffen, an et gëtt een och ze bedenken, ob de Konzessiounsvertrag tëscht Regierung a Patron och fir eng "Bréifkëschtefirma" gëllt.

D’Gewerkschafte kritiséieren d’Manéier vun RTL Group ferm, a vermësse sämtleche sozialen Dialog.

D'Duechtergesellschaft CLT-UFA, wou ënnert anerem d'Lëtzebuerger Programmer wéi Radio, Tëlee an Internet derzou gehéieren, ass vun de Restrukturatioune bis ewell net betraff.

RTL Group reagéiert

RTL Group huet dann um Dënschdeg am spéide Moien op déi Nouvelle reagéiert. Aktuell wär geplangt, datt de Corporate Center vun RTL Group vun elo 192 Mataarbechter op 142 verklengert soll ginn. 44 sollen der zukünfteg zu Köln schaffen an 98 hei am Land.

Et hätt een d'Argumenter vun der Personaldelegatioun vun RTL Group gewëssenhaft iwwerpréift an iwwer d'Restrukturatiounen decidéiert. D'Personaldelegatioun an d'Gewerkschafte wären invitéiert, fir e Sozialplang mat ze verhandelen. De 14. Oktober sollen déi Diskussiounen ufänken.

Et soll séier verhandelt ginn, fir datt déi concernéiert Mataarbechter Gewëssheet iwwer hir Zukunft kréien, heescht et vun RTL Group.

Zil wär, e faire Sozialplang an oppen a konstruktiv Gespréicher.