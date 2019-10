Genee dofir gouf an de Gemengen Déifferdeng, Helperknapp a Munneref zanter leschtem Mäerz e Pilotprojet lancéiert, deen e grousse Succès war.

Sou huet et den Dënschdeg de Moie vun der Recycling-Entreprise Valorlux geheescht. D'Awunner vun den 3 Gemenge konnten nämlech méi verschidden Zorten Offall an der bloer Tut entsuergen, wéi bis ewell. Dozou gehéiere Plastikstuten a Folien, donieft och Becheren a Schuelen aus Plastik.

De Claude Turping, Direkter vun der Valorlux: „Mir konnte feststellen, dass mir zum enge 16 Prozent méi Plastiksfraktioune gesammelt hunn. An zum aneren ass d'Qualitéit [vum Rescht-Offall n.d.l.r] ëm 25 Prozent besser ginn, wat mir als een excellent Resultat ugesinn. Mir hunn zousätzlech dozou elo d'Autorisatioun kritt, déi Sammlung do am Norde vum Land, am sougenannte Sidec-Gebitt, wou 46 Gemengen ugeschloss sinn, weiderzeféieren. Dat heescht, ab elo kann een am Sidec-Gebitt zousätzlech zu der gewinnter Gamm, Jughurtsbecheren, Dëppercher, Plastiks-Barquetten, Folien a Plastikstuten och am bloe Sak sammelen."

Vun Ufank Oktober u kënnen d'Bierger am Norde vum Land dovunner profitéieren. Ob dës Neierung duerno op dat ganzt Land iwwerdroe gëtt, muss den Ëmweltministère awer nach decidéieren. Valorlux hätt déi entspriechend Demande am Juli gemaach, sou nach den Claude Turping. Den Ament gëtt zu Lëtzebuerg iwwregens 49% vum Dreck recycléiert.