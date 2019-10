"Mir musse reagéieren, fir datt mer an Zukunft kee Problem an der Gesondheetsversuergung zu Lëtzebuerg kréien", sou den Etienne Schneider.

Déi Konklusioun huet de Gesondheetsminister Etienne Schneider gezunn, nodeems eng Etüd iwwert d'Gesondheetsberuffer hei am Land presentéiert gouf.

Eng Etüd, déi am Dezember zejoert an Optrag gi gouf, an déi kloer weist, datt et haut schonn eng Partie Problemer am Secteur ginn, déi an den nächste Joren duerch eng Gesellschaft, déi weider wiisst an ëmmer méi al gëtt, just duerch fundamental Changementer ze behiewe sinn.

Et bräicht een en nationale Plang fir d'Gesondheetsberuffer méi attraktiv ze maachen, huet den zoustännege Minister betount, zum Beispill missten d'Formatiounen beim Fleegepersonal reforméiert ginn. Zil wier et, zesumme mam Secteur ze kucken, wat d'Konklusioune vun der Etüd sinn, déi dann an en nationale Plang afléisse sollen.