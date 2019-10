"Et huet komplett u konkrete Propositiounen gefeelt", dat war déi allgemeng Reaktioun vun den Oppositiounsparteien no der Ried vum Premier Xavier Bettel.

D'Ried hätt "Null Inhalt" gehat huet d'CSV-Deputéiert Martine Hansen kritiséiert. Virun allem, datt de Logement vum Premierminister, ofgesi vun der Grondsteier, kaum ernimmt gi wier, stéisst bei der Oppositioun op Kee Versteesdemech.

D'Martine Hansen vun der CSV

D'Martine Hansen: "De Premierminister huet gesot, en hätt di 2-3 Punkten ugeschwat déi prioritär sinn an da feelt do de Logement? Ech mengen dat ass awer eng vun de grousse Schwieregkeeten déi mer am Land hunn an do hätt ee méi wéi 1 Saz dozou kéinte soen."

"D'Ried huet d'Limitt vun der Frechheet iwwerschratt", esou huet den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum reagéiert, deem et u neien Elementer an der Ried gefeelt huet an enttäuscht war datt wichteg Sujeten einfach guer net ugeschwat gi wieren.

De Marc Baum vun déi Lénk

De Marc Baum: "Nämlech d'Tatsaach datt déi sozial Inegalitéiten zu Lëtzebuerg esou grouss sinn, wéi zanter dem Moment wou een ugefaangen huet se ze moossen, net méi de Fall war - doriwwer ass kee Wuert gefall. Dat Eenzegt, wat gesot ginn ass, ass datt déi Fro sou wichteg wier, datt de Premier se net géif behandelen. D'kann ee vläicht soen: Ee Gléck dat de Premier se net behandelt! Well bei deem "Kompetenzbolzel" wat mer bis ewell héieren hunn, hoffen ech, datt do aner Leit sech drëms këmmeren. Mä et ass eng Frechheet, well et ass net den Ufank vun Erkenntnis iwwert déi real sozial Situatioun!"

Den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen huet nom État de la Nation betount, datt hien nach keng esou "inhaltslos" Deklaratioun héieren hätt an datt de Staatsminister näischt Falsches gesot hätt, wëll en nu mol näischt gesot hätt.

De Gast Gibéryen vun der ADR

Wichteg Sujete wieren evitéiert ginn a Konkretes hätt gefeelt: "En entbënnt sech selwer an der Diskussioun, fir iwwert all déi aner wichteg Problemer ze schwätzen. E seet déi wieren ze wichteg, fir datt een déi a puer Sätz ernimme soll, d'soll een also einfach guer net driwwer schwätzen, senger Meenung no. Dat do war lamentabel, wierklech lamentabel!"