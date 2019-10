D'CSV, d'ADR an d'Pirate sinn entsat, datt si elo an der Affär Gaardenhaischen keng Äntwerte méi wäerte kréien.

D'Regierungsparteien hunn der Oppositioun en Dënschdeg de Moien an der parlamentarescher Ëmweltkommissioun e Maulkuerf ugedoe, bekloe sech d'CSV, d'ADR an d'Piraten.

Esou eppes wier nach ni virkomm, huet et no der Reunioun vun 3 entsaten Oppositiounsparteie geheescht, déi an der Affär Gaardenhaischen nawell nach gär e puer Äntwerte gehat hätten.

D'Fraktiounscheffin vun der d'CSV d'Martine Hansen präziséiert, datt et bei deene Froen ënnert anerem ëm e massiivt Ofholze vu Beem an der Naturreserv Prënzebierg zu Déifferdeng gaange wier.

Mir hunn déi Fro net méi dierfte stellen. Et ass ofgestëmmt ginn, ob mer déi Froen dierfte stellen. Dat kann net sinn, mir loossen eis awer net esou séier montdout maachen. Si probéieren dat mat alle Moyenen ze maachen, dat loosse mer eis awer net gefalen. Mir stellen déi Froen en Donneschden op der Tribün an der Chamber.



De President vun der Ëmweltkommissioun, de gréngen Deputéierte François Benoy, wiert sech géint d'Reproche vun der Oppositioun.

Mir hunn och haut eng 45 Minutten erëm iwwer Déifferdeng geschwat. D'CSV konnt do Froe stellen a krut och Äntwerten. Dat heescht, hei kann ee wierklech net soen, datt mer eis Aarbecht net gemaach hunn an d'Deputéierte-Kollegen hir Froen net konnte stellen.



Wat een an deem hei Dossier méi wulle geet, wat méi Froen opdauchen, mengt den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser. Hie fënnt d'Positioun vun de Regierungsparteie problematesch, schliisslech, esou seet hien, misst d'Koalitioun en Intressi drun hunn, d'Vertrauen erëm hierzestellen:

Dat ass awer net de Fall. Déi eenzeg Interventioun, déi mer héieren hunn, vun de Parteien, déi d'Regierung stäipen, ass eben de Versuch, fir ze soen "kommt mir maachen dat hei net, mir maachen et kuerz, mir briechen et of, mir halen eis un d'Zäitofstänn.



An och d'Piraten kruten eng negativ Äntwert op hir Demande, reklaméiert de Marc Goergen.

Mir hunn Dateien ugefrot, wou ee ganz kloer géing gesinn, wien wéini an deen Dossier eragekuckt huet. Dat kann een iwwer Computer alles no verfollegen. Mir krute leider refuséiert, fir déi Informatiounen zur Verfügung gestallt ze kréien.



De François Benoy explizéiert, datt dës Informatiounen elo den Ament net kënne gewise ginn:

Do ass effektiv eng Demande vun de Pirate vu gëschter komm. Déi Informatioune sinn eben Deel vun där ganzer Instruction judicaire, déi den Ament leeft, mä an der Kommissioun gouf awer net gesot, datt een dat net zu engem méi spéiden Zäitpunkt kéint maachen.



Déi Lénk ass déi eenzeg Oppositiounspartei, déi an dësem Dossier méi eng nuancéiert Vue huet. Den David Wagner erkläert:

Ech si wierklech der Meenung, datt mer op engem Niveau ukomm sinn, an där Affär, wou d'Justiz muss schaffen a wou net all eenzelen Deputéierten 100 Prozent vu senger Energie muss investéieren als Enquêteur. Dat ass en plus onméiglech. Et misst ee jo all Piècen hunn an ech misst eng Robe undinn.



Apropos Justiz. De Fernand Kartheiser sot, hie géif driwwer nodenken, ob hien net misst de Parquet informéieren, iwwer verschidden Elementer aus den Diskussiounen aus der Chamberkommissioun. D'CSV mécht sech déi Gedanken och.