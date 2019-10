Faite vun enger onbestriddener Gravitéit léiche vir an de Mann géif keng richteg Prise de conscience beweisen, dofir soll dat 1. Uerteel bestätegt ginn.

Wann et der Vertriederin vum Parquet général no geet, da soll et fir de suspendéierte Schoulmeeschter vu Biissen an 2. Instanz bei der Strof aus där 1. bleiwen! En Dënschdegowend huet si allzäit op der Cour d'appel an der Stad d'Confirmatioun vum 1. Uerteel gefrot: Am Februar gouf de Mann zu enger Prisongsstrof vun 8 Joer, 5 dovu mat Sursis probatoire, veruerteelt.

Fir d'Vertriederin vum Parquet général wär wuel eng zolidd 1. Strof gesprach ginn: Well awer hei Faite vun enger onbestriddener Gravitéit virléichen an de Mann keng richteg Prise de conscience beweise géif, sollt dat 1. Uerteel bestätegt ginn.

Audio: Suspendéierte / Rep. Eric Ewald

Nieft der Prisongsstrof sollt och confirméiert ginn, datt de Mann 10 Joer keng Schoul halen dierft a liewenslänglech kee Kontakt zu Mannerjärege sollt hunn. D'Vertriederin vum Parquet général huet sech en Dënschdeg ë.a. dru gestouss, datt den Affekot vum Mann deem seng Dote kontestéiert huet - déi 1. Riichter hätten awer zu Recht Faiten, tëscht 2007 an 2015, virun allem a Vakanzekolonien zréckbehalen. An deene Kolonien hat de Mann, dee vun 2001 u Schoulmeeschter zu Biissen war, Schülerinnen no Zecken ënnersicht. 2015 wär et dobäi zu engem Attentat à la pudeur op e Meedche komm. Bei senger Interpellatioun, am Oktober 2016, hätt de Mann zouginn, datt déi Zeckekontroll just e Virwand war, fir d'Meedercher plakeg ze gesinn.

De Mann, dee just Appel um strofrechtleche Plang gemaach hat, huet erkläert, de Kanner ze no komm ze sinn a seng Positioun ausgenotzt ze hunn, wat net hätt däerfe passéieren. Hien huet d'Riichterinne gebieden, hie bei seng Famill ze loossen - hien hätt zwee Bouwen doheem, déi hie bräichten.

"Späert mech w.e.g. net ewech!", huet de Mann gemengt, dee weiderhi bestridden huet, Kanner intim ugepaakt ze hunn. En Dënschdeg huet sech de Mann selwer éischter als Voyeur gesi wéi als Pedophillen. Am 1. Prozess hat e Psychiater festgehalen, datt de Mann genee dat wär!

Och de Me Jean-Luc Gonner, Affekot vum Beschëllegten, huet en Attentat à la pudeur vu sengem Client bestridden. Deemno misst eng aner Strof gesprach gi wéi an 1. Instanz. Eng fest Prisongsstrof sollt beispillsweis net iwwer ee Joer erausgoen, an d'Verbuet, fir Kontakt zu Mannerjäregen ze hunn, iwwerduecht ginn. Dat huet d'Vertriederin vum Parquet général awer ganz anescht gesinn!

D'Appeluerteel ass fir de 5. November.