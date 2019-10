De Mouveco deelt mat, dass een am Dossier "Datenzenter Biissen", Recours beim Verwaltungsgeriicht géint d'Autorisatioun vum Inneministère wëll areechen.

Schonn am Juli hat de Mouveco eng detailléiert Reklamatioun géint d'Decisioun vum Biisser Gemengerot, ee bal 35ha groussen Areal an eng "zone spéciale Datacenter" ëmzeklasséieren, beim Inneministère deposéiert. Uganks September hätt den Inneministère Decisioun vum Gemengerot accordéiert an d'Reklamatioun vum Mouvement als net fondéiert zeréck gewisen, ouni sech d'Méi ze maachen déi juristesch Argumenter ze widderleeën, kritiséiert d'Ëmweltorganisatioun.

De Mouvement hat ënnert anerem op dee grousse Waasserverbrauch opmierksam gemaach, dee mat der Implantatioun vun dësem Datenzenter zesummenhänkt. Eng weider Reklamatioun vum Mouvement war déi, dass den Dossier, deen ëffentlech konnt consultéiert ginn, net komplett war. D'Feele vu wesentlechen Informatiounen am Kader vun der ëffentlecher Prozedur géif eng grave Violatioun vun de gesetzleche Bestëmmen duerstellen.

Weider wëll de Mouvement Ecologique net acceptéieren, dass dem Inneministère no, eréischt an enger nächster Phase, zum Beispill iwwert de Waasserverbrauch, soll informéiert ginn. Wichteg Informatioune missten der Ëffentlechkeet zum Zäitpunkt vum Votte iwwert d'Modifikatioun vum PAG zougänglech sinn, an net eréischt an enger spéiderer Etappe.

De Mouvement Ecologique hätt dowéinst decidéiert Recours beim Verwaltungsgeriicht géint d'Decisioun vum Inneministère anzereechen. D'Ëmweltorganisatioun hofft eegenen Aussoen no, dass de Ministère seng Responsabilitéit am Sënn vun der Legislatioun iwwerhëlt an eng Ëmklasséierung ënnert den aktuellen Ëmstänn refuséiert.