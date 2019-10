En Dënschdeg den Owend tëscht an 20 an 22.30 Auer huet d'Police op Uerder vum Parquet eng gréisser Alkoholkontroll gemaach.

Kontrolléiert gouf zu Brouch an zu Miersch. 314 Automobilisten hunn en Alkoholtest musse maachen. Just 3 mol war de Wäert ze héich an e Protokoll gouf geschriwwen. Et war awer keen esou héich, dass de Führerschäin hätt mussen agezu ginn.