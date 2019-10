Dës Situatioun wier onverständlech, well d'Waardezäit, fir e Rendezvous ze kréien, am 1. Semester nach bei engem Mount louch.

Zanter e puer Méint gëtt d'Gewerkschaft vu portugiseschen Awunner dorop opmierksam gemaach, dass si am Schnëtt tëscht 3 a 4 Méint waarde missten, fir eng nei Carte d'identité oder en neie Pass ze kréien oder eng procuratioun oscille unzefroen.

Grond fir dësen Delai wier e Personalmangel, sou de Manuel Gomes Samuel vum portugisesche Konsulat. 13 Persoune sinn an hire Servicer agestallt, am Ganze wunnen 148.000 portugisesch Residenten am Grand-Duché. Am Schnëtt këmmert sech all Mataarbechter ëm 20 bis 25 Persounen den Dag, wat ronn 500 actes consulaires de Mount sinn. Nieft deenen 148.000 Awunner mat portugisescher Nationalitéit, muss sech de portugisesche Konsulat hei am Land ëm weider 10.000 Persoune këmmeren, déi an de Grenzgebitter vun den Nopeschlänner wunnen. Krankeschäiner a Congés de maternité géingen d'Situatioun an hire Servicer den Ament net vereinfachen.

De portugisesche Konsulat huet den OGBL doriwwer informéiert, dass si schonn 2 Demandë beim Ministère des Affaires étrangères a Portugal eragereecht hätten, fir hir Ekipp ze verstäerken, mä si hätte bis ewell nach keng Äntwert kritt. Fir all nei Aarbechtsplaz bréichte si awer den Accord vu Lissabon. Déi nächst Rekrutementer sinn eréischt fir Februar 2020 virgesinn.

Anescht wéi an der Vergaangenheet, ass de portugisesche Konsulat zu Lëtzebuerg hautdesdaags net gutt besat: Virun 30 Joer waren 19 Leit agestallt, déi sech ëm 60.000 Portugisesch Matbierger gekëmmert hunn. 2019 ass d'Zuel vun de portugisesche Residenten am Grand-Duché méi wéi duebel sou héich - allerdéngs net bei de Fonctionnairen am Konsulat; do sinn et esouguer manner Mataarbechter wéi deemools.