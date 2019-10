De 7. Oktober géint 7.35 Auer gouf et zu Huldang an der Stawelerstrooss en Accident mat engem Blesséierten. D'Police sicht elo no Zeien.

Den Accident war eng 50 bis 100 Meter hannert enger Bensinsstatioun. De Chauffer, deen den Accident hat, war mat engem Toyota Hilux mat belsche Placken vun der Wämperhaart a Richtung Huldang ënnerwee, wéi en op der Héicht vun der Bensinsstatioun ugesat hat, den Auto viru sech ze iwwerhuelen. Deen Automobilist hat awer de selwechten Ament ugesat, fir no lénks op den Terrain vun der Bensinsstatioun ze fueren. De Chauffer am Toyota Hilux huet du probéiert eng Kollisioun ze evitéieren, en ass mat sengem Gefier an de Summerwee geroden, huet sech e puer Mol gedréint an ass op der anerer Säit an e Bam gerannt. De Chauffer, deen ofgebéit war Richtung Bensinsstatioun, souwéi all aneren Zeien, solle sech w.e.g. bei der Police zu Ëlwen mellen um Telefon 24487-1000.