D'Zuele vum leschte Joer goufen dann och reviséiert. Do sinn et elo iwwert dat ganzt Joer gekuckt 3,1 Prozent am Plaz vun 2,6 Prozent.

Am zweeten Trimester vun dësem Joer ass den PIB ëm 3,7 Prozent par Rapport zu der selwechter Zäit zejoert geklommen. Par Rapport zum Trimester virdrunner ass et ee Plus vun 2,2 Prozent. Dat schreift de Statec e Mëttwoch. Links PDF: De Communiqué de Presse