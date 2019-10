Stëmmt et oder stëmmt et net? An de soziale Medie breet sech ëmmer méi eng speziell Zort vu Panik aus.

Eng Panik, déi zu Mëssverständnesser an Haass féiere kann. Heivun ass een net nëmmen als Erwuessene betraff. Grad mam staarke Konsum vun de soziale Medie bei de Jonke gëtt eng fréi Opklärung ëmmer méi wichteg. Dofir déi nei Campagne vu Bee Secure mam Service Nationale de la Jeunesse.

Check your Facts/Reportage Tim Morizet

Schonn zanter Joren ass Bee Secure landeswäit mat Projeten zur Internetsécherheet ënnerwee. Nei soll elo den "Check your Facts: gleef net alles um Internet" ugebuede ginn. Mat dëser Campagne soll d'Léierpersonal a Lycéeën ewéi och Primärschoule bei der Vermëttlung vu Medien- an Informatiounskompetenzen ënnerstëtzt ginn, erkläert de Jeff Kaufmann vu Bee Secure. Ënner anerem goufen 3 Kärfroen ausgeschafft: "Dat ass éischtens: Wee stécht hannert der Informatioun? Wien ass deejéinegen, deen et gepost huet. Zweetens: Deen, deen et gepost huet, op wat fir eng Quell bezitt hie sech. Ass et eng seriö Quell? Eng seriö Medienagence? Oder ass et einfach e Blog, deen een um Internet fënnt. An déi drëtt Fro: Wat soen aner Leit zu deem Thema?"

An de Formatioune ginn no enger kuerzer Aleedung konkret Beispiller analyséiert an diskutéiert. Mat Hëllefe sollen déi Jonk dann d'Noriichte verifizéieren an als Ligen entlarven. Si schwätzen iwwer Online-Noriichten, déi se an engem fiktiven Noriichteportal liesen. A schafe selwer "Fake news", fir de Prozess hannendrun ze verstoen. Ma dës Formatioune gi wäit iwwert den textbaséierte Contenu eraus.

"Mir konfrontéieren d'Schüler och mat Fotoen. Hautdesdaags ass et och méiglech, Fotoen a Videoen ze manipuléieren. Unhand vu Gesiichter, déi mer de Schüler weisen, froe mer se, ob et eng richteg Foto ass oder ob se duerch eng kënschtlech Intelligenz produzéiert gouf.", esou de Jeff Kaufmann.

De Message geet awer net nëmmen un d'Schüler. De viséierte Public soll wärend der Campagne wuessen. De George Metz, Direkter vum Service Nationale de la Jeunesse erkläert: "Mir wëllen och d'Eltere méi staark adresséieren. Well se jo och méi staark bei de Kanner sinn a si och matkréien, wann eppes net richteg leeft. En Zilpublikum, wat och wäert ausgebaut gi mam Familljeminister, sinn déi eeler Leit. Dat sinn eis "Silversurfers". Contenue bleiwen déi nämmlecht, just anescht opbereet."

Et géif een den Ament un enger Formatioun fir Erwuessener schaffen, heescht et vum SNJ. Dës kéint nach Enn dës Joers ugebuede ginn. Do dozou gehéiert och eng Kollaboratioun mam Zentrum fir politesch Bildung. Hei soll et ënner anerem en Dossier an eng Ausstellung zu den Desinformatiounen an der Politik ginn.