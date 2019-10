Och no der Ried zur Lag vun der Natioun gi bei Klimaschutz a Wuesstem d’Vuen tëscht Wirtschaft an Zivilgesellschaft auserneen.

"Mir musse wuessen, mä d’Fro ass éischter, wéi mir wuessen", sou den Nicolas Buck, President vun der Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL). Hie seet sech "realistesch", datt et 5 bis 10 Joer wäert daueren, fir de Retard "vun 20 Joer" bei den Infrastrukturen opzeschaffen. An deem Sënn begréisst d‘UEL d’héich Investissementer vum Staat.

Eleng mat Suen an Innovatioun d’Problemer léisen, géing awer net duergoen an de Robert Urbé vun der Caritas mengt, d’Regierung hätt Angscht, de Leit wéizedoen. Bis elo hätt jiddereen e bësse vum Wuesstem mat profitéiert, mee "wa mir awer net méi esou kënne wuessen - an dat kënne mir net, wa mir wëllen de Klimawandel eescht huelen – da stellt sech d’Fro vun der Verdeelung nei."

Och d’Blanche Weber, d'Presidentin vum Mouvement kann net novollzéien, datt de Premier a senger Ried zur Lag vun der Natioun dee Sujet "ausgekklammert" huet. Beim Mouvement ass een awer emol erliichtert, datt d’Klimaschutzgesetz op d’mannst thematiséiert gouf. Op der anerer Säit freet sech d’Blanche Weber, firwat de Gesetzprojet nach net duerch de Regierungsrot ass, well "eisen Informatiounen no läit d’Klimaschutzgesetz um Dësch, mir wëlle wëssen, u wat scheitert et?"

Komplex Steierfroen "ausgesat"?

Wat d’Steierreform ugeet, déi wier immens "zaghaft" vum Premier presentéiert ginn, sou de Mouvement écologique. D’Presidentin Blanche Weber mengt, "do ka jidderee sech säint drënner auszeechnen, wat en och ëmmer wëll."

De President vun der UEL, den Nicolas Buck, deen ass éischter frou, datt ee sech déi néideg Zäit léisst, well "dat sinn esouvill verschidden Elementer, déi do dra sinn, vun Ekologie, Grondsteier, Kompetitivitéit, Individualiséierung an do soll ee sech och déi richteg Zäit huelen, fir de ganze Package ze schnüren". Donieft hätt een nach 3 Koalitiounspartner a grouss Erwaardungen.

D’Regierung ass awer net vu gëschter, seet dogéint de Robert Urbé vun der Caritas: "et ass richteg, et ass eng komplizéiert Thematik, mee déi ass jo awer net nei". Et hätt ee sech kënnen erwaarden, datt d’Regierung schonn eppes op de Wee bruecht hätt. De Robert Urbé huet d’Gefill, d’Regierung géing bewosst Saachen "aussetzen."