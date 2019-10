De Frank Engel hat sech driwwer opgereegt, dass den Etienne Schneider nach ëmmer net matgedeelt huet, wie vun der CSV un hien erugetrueden ass.

Well den Etienne Schneider och 24 Stonnen no menger Opfuerderung, nach ëmmer net matgedeelt huet, iwwer wéi ee mysteriéise Mëttelsmann hien soll ugebuede kritt hunn, un d’Spëtzt vun enger Koalitioun mat der CSV ze trieden, ginn ech dervun aus, dass et just eng fantastesch Raibergeschicht war.

Esou reagéiert den CSV-President Frank Engel um Donneschdeg de Moien op Facebook, nodeems hien eben deen Appell e Mëttwoch de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun un den Etienne Schneider lançéiert hat.

Hannergrond waren d’Aussoe vum Wirtschaftsminister a Vizepremier Schneider, an der Wochenzeitung vum Land, an och eis géintiwwer, dass en CSV-Member un hien erugetrueden wier, mat der Offer Premier an enger rout-schwaarzer Regierung ze ginn.

Den Etienne Schneider äntwert um Donneschdeg ze Mëtteg, hie géing sech weder op onmoralesch Koalitiounsofferen nach op en Ultimatum aloossen. Hie géif och keen denoncéieren.

De Fränk Engel schéngt allerdéngs seng eege Leit net gutt ze kennen, esou nach de Vize-Premier a Wirtschaftsminister op Facebook.