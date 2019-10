Dat sot de Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, de François Bausch den Donneschdeg de Mëtteg.

Do war eng Presentatioun vun engem neie Projet, wéi de Kierchbierg sech an Zukunft entwéckele soll. De Fonds du Kirchberg huet an deem Kader en Appel un den Architektebüro Gehl vu Kopenhagen gemaach, déi eng Visioun ausgeschafft hunn.

Eng oppe Schwämm bei der Coque oder Open-Air-Concerten um Parvis hannert der Philharmonie, dat sinn nëmmen e puer vun de Visioune vum Architektebüro Gehl vu Kopenhagen fir d'Entwécklung vum Plateau Kierchbierg. An dee soll esou gutt wéi méiglech genotzt ginn, dat mat Hëllef vun zum Beispill Bänken, Spillplazen oder soss Plazen, wou d'Leit sech ophale kënnen, fir datt méi Liewen an de Quartier kënnt, d'Leit net just um Plateau schaffen, mee och Loscht kréien, hir Fräizäit do ze verbréngen.

© Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL © Didier Weber / RTL

Den Haaptaccent läit un der Neigestaltung vum ëffentleche Raum, fir de Quartier méi lieweg ze kréien an de Leit Loscht ze maachen, sech do opzehalen.

De François Bausch

De François Bausch erkläert wéi dat an Zukunft kann ëmgesat ginn: "Dat geet vum "mobilier urbain", dee soll installéiert ginn, bis zu herno Parkraum-Management. Also ganz vill Iddien, déi all zum Zil hunn, aus dem Kierchbierg e liewege Quartier ze maachen, e Quartier ze maache fir d'Mënschen. Natierlech gehéieren dozou och Elementer, wéi den Defizit opzehiewen tëscht Wunnen a Schaffen. Eng grouss Prioritéit wäert an den nächste Joren op de Wunnraum gesat ginn a virun allem och erschwéngleche Wunnraum."

Wat déi nei Quartiere betrëfft, déi an den nächste Joren um Kierchbierg wäerten entstoen, zum Beispill nieft den RTL-Gebaier, do huet de Minister betount, datt een net déi nämmlecht Feeler wéi an der Vergaangenheet dierf maachen, mee direkt mat innovativen Iddie schaffe muss. Fir den Donneschdeg den Owend um 19 Auer war iwwregens eng Presentatioun fir de Public vun dësem Projet geplangt mat de Visioune vun Gehl Architektur am Tramsschapp um Lampertsbierg. Den Architektebüro Gehl versicht mat hiren Iddien, aus dem Kierchbierg eng Stad fir d'Mënschen ze maachen.

D'Avenue John F. Kennedy haut. D'Avenue John F. Kennedy, wéi se an Zukunft kéint ausgesinn. D'Rue Erasme haut. D'Rue Erasme, wéi se an Zukunft kéint ausgesinn.

D'Fassade vun de sëlleche Bürosgebaier kéinten dem Architektebüro no méi aluedend sinn, datt zum Beispill d'Rez-de-chausséeë fir Commercen oder kleng Caféë genotzt ginn an esou fir méi Convivialitéit suergen. Mat der Vëlospist hätt sech fir d'mobilité douce jo schonn eppes gedoen. Mee bei den Zebrasträifen zum Beispill ass dem Andreas Rohl vum Architektebüro Gehl opgefall, datt d'Prioritéit nach ëmmer um Auto läit. Sou misste Foussgänger a Vëlosfuerer dacks eng immens laang Zäit waarden.



Natierlech wieren dëst just Visiounen, um Fonds du Kirchberg ass et elo ze kucken, wat wéi ëmgesat gëtt. Dem Andreas Rohl no ass eng vun de groussen Erausfuerderungen a Punkto Mobilitéit, de Leit gutt Alternativen ze bidden, och wann dat net ëmmer iwwerall méiglech ass.



A perpendikulär Stroossen zum Boulevard Kennedy zum Beispill kéint ee vu 4 op 2 Spure goen an déi Plaz fir d'Vëloen, d'Foussgänger, mee och Wunnengen oder Commercen notzen. Wat déi nei Quartieren ugeet, déi an Zukunft um Plateau entstoe wäerten, sollen déi Iddien dann natierlech direkt mat afléissen an innovativ geplangt a gebaut ginn.

De Kierchbierg verännert sech! (10.10.2019)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics En date du 10 octobre 2019, François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, a présenté, ensemble avec Gehl Architects et les responsables du Fonds Kirchberg, le nouveau visage du Kirchberg.

Depuis l'installation des premières institutions européennes, le Plateau de Kirchberg est en changement constant. D'une banlieue administrative, il évolue vers un quartier mixte, densifié, qui concilie les différentes fonctions de la vie urbaine – travailler, habiter et se récréer.

Avec l'objectif de développer un urbanisme à l'échelle humaine, le Fonds Kirchberg a fait appel au bureau Gehl de Copenhague pour élaborer les principes à adopter pour vitaliser les espaces publics, activer les rez-de-chaussées et surtout pour rendre les places et rues plus conviviales et adaptées aux déplacements à pied ou à vélo.

Le fondateur du bureau, l'urbaniste et architecte Jan Gehl, est mondialement connu pour avoir appliqué ses théories d'une ville qui met l'humain au centre de toute réflexion, dans les grandes métropoles comme Melbourne, Moscou et New York.