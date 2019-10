Um Stater Geriicht gouf en Donneschdeg am Nomëtte keen Uerteel am Prozess géint e suspendéierte Polizist gesprach.

D'Riichter hunn zwar zréckbehalen, datt sech de Mann Coups et blessures volontaires schëlleg gemaach a kee Virsaz virgeleeën hätt. Si hunn awer och eng Expertis festgehalen, an där sech bis Mëtt Januar doriwwer soll ausgesprach ginn, ob d'Affer eng permanent Incapacitéit fir ze schaffen huet oder eng Krankheet, déi net ze heele wär.

Am Prozess war et ëm e Virfall am November 2016 an enger Stater Disko gaangen. Deemools hat de Beschëllegten en anere Polizist esou geschloen, datt dem Affer no Sequelle bloufen, also ganz eescht gesondheetlech Suitten.