Lëtzebuerg erënnert sech un de Kampf vum Lëtzebuerger Vollek am Zweete Weltkrich. Et gëtt op ganz ville Plazen am Land Zeremonien.

An der Stad um Kanounenhiwwel, um Boulevard Roosevelt, bei der Gëlle Fra, beim Hinzerter Kräiz an zu Iechternach beim Trifolion sinn um Sonndeg Gedenkzeremonien.

Um 10.15 Auer leet de Grand-Duc Henri um Kanounenhiwwel eng Gerbe néier.

Beim Shoah-Monument halen den Alain Nacache, Rabbiner vu Lëtzebuerg, an de Premierminister Xavier Bettel um 10.45 Auer eng Ried. De Xavier Bettel, de Fernand Etgen, de Serge Wilmes an den Albert Aflalo wäerten eng Gerbe als Undenken un d'Shoah-Affer néierleeën.

Géint 11 Auer Auer wäert vum Xavier Bettel, dem Fernand Etgen, dem François Bausch an dem Serge Wilmes eng Gerbe virun der Gëlle Fra néiergeluecht ginn, ier de Premier um 11.30 Auer Auer eng Ried virum Hinzerter Kräiz hält.

Tëscht 17 an 18 Auer gëtt zu Iechternach un d'Affer vum Zweete Weltkrich geduecht. Op der Plaz halen de Premier Xavier Bettel, de President vun der Chambre des députés Fernand Etgen, de Buergermeeschter Yves Wengler an de President vum Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, de Guy Dockendorf, eng Ried.

Proklamatioun vun der Regierung

Och wann déi lescht direkt Zeie vum Zweete Weltkrich eis lues a lues « Äddi » soen, och 75 Joer no der Befreiung vu Lëtzebuerg vum Nazi-Joch am September 1944, behält den Nationale Commemoratiounsdag vum 10. Oktober seng symbolesch Bedeitung. Zanter 1946 erënnere sech d’Lëtzebuerger op deem Dag all Joer un d’Nazi-Tyrannei vun 1940 bis 1945. Si éiere weiderhin d’Undenken un all d’Affer, déi sech géint d’Tyrannei gewiert hunn an déi fir d’Fräiheet an d’Onofhängegkeet vun der Heemecht mat hirem Liewen bezuelt hunn.

Eng Natioun ouni Erënnerung geet op engem schlechte Wee an d’Zukunft. Mir mussen och haut bei deene jonke Generatiounen d’Erënnerung un den 10. Oktober 1941 waakreg halen, wéi den Nazi-Gauleiter probéiert huet, duerch eng « Personenstandsaufnahme » vun de Lëtzebuerger dat schrëftlecht Geständnis z‘erpressen, datt se däitsch wieren. Dass déi Aktioun annuléiert gouf, wéi d’Nazie festgestallt hunn, datt iwwer 90 Prozent mat « Lëtzebuerger » geäntwert haten, ass als een éischte wichtegen Erfolleg vun der Resistenz interpretéiert ginn. Dofir huet dee symboleschen Datum sou eng bedeitend Plaz am kollektive Gediechtnes vun eisem Land.

Op dësem Dag ënnersträiche mir eisen Asaz fir Demokratie a Mënscherechter. Mir soen deene couragéierte Fraen a Männer vun deemools Merci, datt se eis gewisen a virgelieft hunn, wéi wichteg et ass, d’Fräiheet vun all Mënsch ze garantéieren. Den Asaz vun de Resistenzler, de Refraktären an all deenen, déi wéi de verstuerwene Grand-Duc Jean an den alliéierten Arméie gekämpft hunn, gëtt net vergiess; genau sou wéineg wéi déi onendlech Leidensgeschicht vun de verfollegte jüddesche Landsleit a Flüchtlingen. Mir denken och un déi Dausende jonk Fraen a Männer, déi an de « Reichsarbeitsdienst », de « Kriegshilfsdienst » an an déi verhaasste Wehrmachtsuniform gezwonge goufen. A mir hunn e Gedanke vu Respekt an Dankbarkeet fir déi vill Familljen am Land, déi de Refraktären an Deserteuren an hire Kelleren, Späicheren a Scheieren eng Stopp offréiert hunn, ëmmer vum Damoklesschwäert vu Verhaftung, KZ oder Ëmsiidlung bedrot.

Viru 75 Joer, den 9. an 10. September 1944 war d’Freed iwwer d’Befreiung duerch amerikanesch Truppen onbeschreiflech. D’Beispill vum SS-Massaker den 2. September zu Diddeleng weist awer och, wat fir enge méigleche Geforen d’Zivilpopulatioun deemools ausgesat war. A vergiesse mer ni, datt d’Stied an d’Dierfer am Osten, laanscht déi däitsch Grenz, eréischt am Februar 1945 definitiv befreit goufen. Wéi d’Ardennenoffensiv vum Wanter 1944-1945 vun den alliéierten Truppen zréckgeschloe war, louch een Drëttel vum Land an Trümmer, haten Honnerte vu Lëtzebuerger hir Léifst verluer a waren Dausende vun Zaldoten ze begruewen.

D’Erënnerung un dës däischter Zäiten an dramatesch Evenementer soll eis weiderhi stäerken an eisem Asaz fir eng fräi Gesellschaft an engem solidareschen Europa.

D’Membere vun der Regierung

Xavier BETTEL, Étienne SCHNEIDER, François BAUSCH, Jean ASSELBORN, Romain SCHNEIDER, Pierre GRAMEGNA, Dan KERSCH, Claude MEISCH, Corinne CAHEN, Carole DIESCHBOURG, Marc HANSEN, Claude TURMES, Paulette LENERT, Sam TANSON, Taina BOFFERDING, Lex DELLES, Henri KOX

Communiqué par: Service information et presse du gouvernement La Journée de commémoration nationale est consacrée au souvenir de la lutte menée par le peuple luxembourgeois durant l'occupation de 1940 à 1945. À cette occasion, plusieurs cérémonies seront prévues au Luxembourg le 13 octobre 2019.

Cérémonie au monument national de la Solidarité luxembourgeoise

À 10 h 15, S.A.R. le Grand-Duc déposera une couronne de fleurs devant le monument national de la Solidarité luxembourgeoise («Kanounenhiwwel»).

À son arrivée au boulevard F. D. Roosevelt, S.A.R. le Grand-Duc sera accueilli au pied du monument par le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, le ministre de la Défense, François Bausch, le premier échevin de la Ville de Luxembourg, Serge Wilmes, et par le chef d'état-major de l'armée luxembourgeoise, le général Alain Duschène.

Au «Kanounenhiwwel», le chef d'État déposera une couronne de fleurs devant le monument, puis ranimera la flamme du souvenir.

S.A.R. Grand-Duc saluera ensuite les porte-drapeaux, les autorités luxembourgeoises, des ambassadeurs résidant à Luxembourg, des membres du Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et des représentants des mouvements et associations patriotiques.

Cérémonie au monument à la mémoire des victimes de la Shoah

Sera en outre procédé au dépôt de gerbes de fleurs devant le monument à la mémoire des victimes de la Shoah au boulevard Roosevelt à Luxembourg. Elles seront déposées par le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, le premier échevin de la Ville de Luxembourg, Serge Wilmes, et par le président du Consistoire israélite, Albert Aflalo.

Le discours prononcé par le grand rabbin de Luxembourg, Alain Nacache, sera suivi du discours du Premier ministre Xavier Bettel.

Dépôt de fleurs devant le monument du Souvenir (Gëlle Fra)

À l'issue de la cérémonie au monument à la mémoire des victimes de la Shoah, des couronnes de fleurs seront déposées à 11 heures devant le monument du Souvenir à la place de la Constitution par Fernand Etgen, le Premier ministre Xavier Bettel, François Bausch et Serge Wilmes, en présence du chef d'état-major de l'armée luxembourgeoise, le général Alain Duschène, et du directeur général de la police grand-ducale, Philippe Schrantz.

Cérémonie au monument national de la Résistance et de la Déportation (Hinzerter Kräiz)

À 11 h 30, le Premier ministre Xavier Bettel prononcera un discours au monument national de la Résistance et de la Déportation.

Un représentant de l'Église catholique, le vicaire général Léo Wagner, le grand rabbin de Luxembourg, Alain Nacache, et le pasteur de l'Église protestante de Luxembourg, Volker Strauß, procèderont ensuite à la bénédiction de la tombe au monument national de la Résistance et de la Déportation (Hinzerter Kräiz).

Des couronnes de fleurs y seront déposées par le président de la Chambre des députés, le Premier ministre ainsi que par le premier échevin de la Ville de Luxembourg, en présence des autorités et des ambassadeurs.

Cérémonie de commémoration et de mémoire au Trifolion à Echternach

Une cérémonie de commémoration et de mémoire se tiendra cette année au Trifolion à Echternach à 17 heures.

Au programme de cette cérémonie figureront des discours du président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, du Premier ministre Xavier Bettel, du bourgmestre de la Ville d'Echternach, Yves Wengler, et du président du Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, Guy Dockendorf. Également prévues seront la projection d'un film historique, commenté par le professeur et auteur Frank Wilhelm, ainsi que la lecture du poème Stolpersteine par des étudiantes du lycée classique d'Echternach (LCE) et du texte De Lëtzebuerger Zaldot.

Un accompagnement musical sera assuré par l'école régionale de musique de la Ville d'Echternach et la chorale du LCE.