Knapp e Véierel vun de Leit op der Strooss hunn nach keng 30 Joer. Am neie Creamisu vun der Caritas zu Bouneweg solle si geziilt ënnerstëtzt ginn.

D'Zuel vun de Persounen ouni Daach iwwert dem Kapp bleift eng grouss Erausfuerderung zu Lëtzebuerg. Knapp e Véierel vun de Leit op der Strooss hunn nach keng 30 Joer. Spezifesch bei dëser Alterskategorie ass d'Produktivitéit e Stéchwuert. Dës wëll een am neie Creamisu vun der Caritas zu Bouneweg ënnerstëtzen.

De Stephan Dostert ass zanter 2018 an enger méi schwiereger Situatioun. No sengem Openthalt am Centre Ulysse vun der Caritas ass hien elo an engem Foyer vun der Ligue baséiert. De Creamisu ass e wichtege Bestanddeel vu sengem Liewen.

De Stephan Dostert: Ech verbrénge vill Zäit mat den anere Leit, bësse schwätzen an nei Leit kenneléieren. Ech maachen och vill Musek a schaffen den Ament mat Holz, fir Saachen ze bauen.

Et ass eng Plaz, fir sech zeréckzezéien, ma gläichzäiteg ze sozialiséieren. De Prinzip vun engem oppene Studio erméiglecht Leit ouns e richtegt Doheem, sech kreativ auszedrécken, Emotiounen ze verschaffen an eng nei sozial Geschécklechkeet ze entwéckelen. Geschécker, déi hëllefe sollen, neit Vertrauen a sech sëlwer opzebauen, ma déi och bei der Sich no enger Aarbecht hëllefe kennen. D'Lëscht vun Aktivitéiten ass laang.

D'Nathalie Scheer, Responsabel vum Projet Creamisu: Hei am Creamisu ass am Fong keen Dag d'nämmlecht. Mir bidde ganz vill verschidde Saachen u fir d'Kreativitéit an alle Formen. Dat heescht molen, bastelen, bitzen, kachen an awer och d'Musek ass e groussen Deel vun den Aktivitéiten.

Ma och Aktivitéiten dobaussen ewéi Visitten an de Muséeën a Concerte stinn um Programm. Zanter Abrëll ass de Creamisu elo zu Bouneweg an der Rue Irmine baséiert. Et ass een awer nach weider op der Sich no permanente Strukturen.

D'Ënnerstëtzung vun der Stater Gemeng wier do, och wann et net ëmmer esou einfach wier.

De Maurice Bauer aus dem Stater Gemengerot: Mir probéieren als Stad Lëtzebuerg, all déi Leit ze ënnerstëtzen, déi mat esou Initiative kommen, och well et wichteg as fir déi sozial Kohesioun. Mir kucken dann och ëmmer, ob mer kënnen hëllefen oder net. Et ass natierlech net ëmmer esou einfach mat der Situatioun ewéi mer se zu Lëtzebuerg hunn, fir do Plazen ze fannen.

D'Atelieren zu Bouneweg gi vu Benevolle gehalen a sinn ëmmer vun dënschdes bis sonndes vun 13 Auer bis 18 Auer.