Nodeems de MouvEco e Mëttwoch de geplangten Datazenter zu Biissen hefteg kritiséiert huet, gouf de Projet en Donneschdeg och an der Chamber diskutéiert

Am Kader vun den Debatten iwwert dem Premier Xavier Bettel seng Ried zur Lag vun der Natioun huet Google fir eng ganz Partie Nofroe gesuergt.

Esou kéint de Google-Datazenter zu Lëtzebuerg ausgesinn: Grouss, prestigiéis an esouguer „ee vun den effizientsten Datazenteren op der Welt". Dat sot den Energieminister Claude Turmes en Donneschdeg de Moien an der Chamber. Ma dat huet awer net all den Deputéierte gutt geschmaacht - och net der Martine Hansen, CSV. Si huet d'Fro opgeworf, ob d'Klimaziler mat esou engem Projet iwwerhaapt nach kënnen erreecht ginn.

Dozou sot de gréngen Energieminister Turmes, datt dat iwwerhaapt keen Impakt hätt, well een dann erneierbar Energien nach méi produzéiere misst. Dem Claude Turmes no ass et wichteg, fir d'éischt emol ze kucken, no wéi engen technesche Konzepter d'Datazenteren an Zukunft kënne gebaut ginn. Dat hätt nämlech en Afloss op den Energieverbrauch vum Google-Zenter, dee méiglecherweis op Biissen kënnt. Domadder wollt sech d'Oppositioun awer net zefridde ginn.

De Gast Gibéryen wollt a senger Interventioun wëssen, wéi vill Prozent Stroum vum nationale Verbrauch esou een Zenter ausmaache géif. Donieft huet den ADR-Deputéierten nogefrot, ob Enovos domat beoptraagt gi wier, dëse Verbrauch ze determinéieren. De Premierminister huet doropshin dozou opgeruff, zu dëser Fro net weider ze spekuléieren. Offiziell Zuele géifen et dozou nämlech nach net ginn. Ma soubal dës kéimen, géife se der Chamber virgeluecht ginn, esou de Xavier Bettel weider.

Prezisioune goufen et och nach vum Claude Turmes, dee gesot huet, datt mat Enovos bis elo nëmme gekuckt gi wier, wou déi beschte Plaz fir esou een Zenter wier.



Iwwerdeems gouf de Waasserverbrauch am Kader vun dësen Debatten net ugeschwat. Woubäi dëst Argument jo zanter der Annonce vun de méigleche Pläng ëmmer nees vun de Google-Géigner ervirbruecht gouf.