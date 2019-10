An e bësse méi wéi zwou Woche mussen d'Gemengen hir PAGe vun der neier Generatioun eragereecht hunn.

Am anere Fall riskéiere si, datt d’PAGen an Zukunft net méi kënne punktuell adaptéiert a keng nei PAPe gemaach ginn. Dofir mécht d’Chambre Immobilière een Appell un déi zoustänneg Ministesch Taina Bofferding, datt den Delai vum 30. Oktober 2019 soll verlängert ginn, fir datt d’Gemengen och nach duerno de PAG vun der neier Generatioun deposéiere kënnen.

Dat Ganzt hätt nämlech seng Auswierkungen op de Logement, esou d’Chambre Immobilière. Et kéint nämlech sinn, datt duerch d’Decisioun vun der Inneministesch d’Frist net méi ze verlängere wier a Projeten an Investissementer blockéiert kéinte ginn. Bis ewell wiere just 35 Gemenge vun den 102 konform. Iwwregens hate se 15 Joer Zäit, sech unzepassen, schreift d'Chambre Immobilière.