Um 3. Dag vum Prozess géint zwee Männer wéinst zwee Morden um Schléiwenhaff a beim Fräiheetsbam goufe sech vill Froe gestallt iwwert d'Dote selwer.

An der Haaptsaach gouf dobäi en Expert gehéiert, dee Bluttspuren analyséiert.

Op Grond vu sengen Explikatiounen an de Froe vun den eenzelen Prozessparteien dozou ass decidéiert ginn, den Auto ënnert d'Lupp ze huelen, an deem déi zwee Affer sollen erschoss gi sinn.

Duebelmord viru Geriicht / Reportage Eric Ewald

Dee Rendez-vous ass op e Mëttwoch fixéiert ginn. D'Demande dofir koum vum Me Rosario Grasso, Affekot vum Haaptugekloten, dat wéinst de ville Froen, déi keng prezis Äntwert kruten. De Me Knaff, Affekot vum zweete Beschëllegten, hat sech där Demande ugeschloss. Wouropshin de Vertrieder vum Parquet gemengt huet, dass een do wär, fir d'Wourecht erauszefannen. Hie selwer hätt bis elo och eng aner Lecture vun dëser Expertis gehat, ma déi wär net méi déiselwecht. No enger Ënnerbriechung vun der Sëtzung huet d'Presidentin vum Geriicht dunn dee weidere Rendez-vous a 5 Deeg ordonnéiert.

Do virdrun hat den Expert keng konkret Äntwert op d'Fro kënne ginn, wéi dat éischt Affer ëm d'Liewe koum. Et wär nämlech zum Beispill méiglech, dass den Auteur vum déidleche Schoss an dee Mann zesumme vir, respektiv zesummen hannen am Auto souzen, oder dass de Bäifuerersëtz, op deem d'Affer ënner Ëmstänn gesiess huet, maximal no hanne geréckelt war. Egal wéi, misst d'Affer zu engem gewëssenen Zäitpunkt hannen am Auto gewiescht sinn, wat bis dato nach keng Hypothees war, respektiv am Kontakt mat engem Teppech do. Dogéint gëtt et, wat dat zweet Affer ugeet, keen Zweiwel: Dës Fra hätt vir riets gesiess a wär duerch e Schoss gestuerwen, dee vu lénks no riets goung.

Um Ufank vun der Sëtzung hat en Toxikolog erkläert, dass ënner anere am Blutt vum Haaptugekloten eng relativ héich Konzentratioun vu Kokain an eng extrem héich vum Medikament Tramadol fonnt goufen. De Mann wär ënnert dem Afloss vu béide Substanze gewiescht, woubäi d'Medikament, dat éischter stimuléiert, wuel d'Iwwerhand gehat hätt. Doduerch hätt de Mann, Zitat, „d'Realitéit net méi sou matkritt“.

Dëse Prozess geet e Freideg de Moie weider.