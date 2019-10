En Donneschdeg de Mëtteg gouf et op der N10 tëscht Déiljen an der Wallenduerfer Bréck e schroen Accident. Eng Persoun ass am Spidol gestuerwen.

Wéi d'Police um Freideg de Moie matdeelt, ass eng Fra an der Nuecht op e Freideg un hire schwéiere Verletzunge verscheet. D'N10 ass e Freideg de Moie géint 10 Auer nach emol komplett fir den Trafic gespaart. RTL NEWS: Frontalkollisioun tëscht Déiljen an der Wallenduerfer Bréck