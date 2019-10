De 5G ass jo bis ewell erréischt an de Startlächer, ma et sollen Infrastrukturen, Programmer, Softwaren an Serveren ausgeschafft ginn.

29 Projete goufen eragereecht, de Medieministère schwätzt dofir vun engem grousse Succès.

Konkret geet et ëm een Appel à projets am Beräich vun der nationaler Strategie fir de 5G oder Reseauen déi ähnlech Charakteristiken hunn. Do hat den zoustännege Ministère am Juni vun dësem Joer een Opruff gemaach, fir innovativ Projeten.

De 5G ass jo bis ewell eréischt an de Startlächer, ma et sollen Infrastrukturen, Programmer, Softwaren a Serveren ausgeschafft ginn. Enn September waren 29 Projeten agaangen, elo gëllt et déi beschten erauszeplécken, déi da vum Staat mat co-finanzéiert ginn.

Dofir ginn dës Dossieren och engem Grupp vun internationalen Experten ënnerbreet.

Hei de Link vun Digital Luxembourg

Grand succès de l'appel à projets 5G (11.10.2019)

En juin 2019, le Service des médias et des communications du ministère d'État (SMC) a lancé un appel à projets dans le cadre de la stratégie nationale 5G. L'appel à projets a pour objectif de faciliter l'émergence de technologies et services innovants se basant sur le réseau de communication mobile de la 5e génération (5G) ou de technologies avec certaines caractéristiques comparables. Tout type d'établissement (personne morale de type privé ou public) était éligible à soumettre un projet et les projets pouvaient être proposés par des acteurs isolés ou par des acteurs regroupés au sein d'un consortium.

À la date-limite de fin septembre, pas moins de 29 projets ont été introduits. Ce nombre considérable montre que les acteurs tout autour du secteur de la télécommunication sont bien dynamiques au Luxembourg. Les dossiers soumis font preuve d'un besoin émergent de cas d'application de la 5G, de la maturité des projets 5G et des multiples partenariats nouveaux qu'ils engendrent.

Actuellement, la vérification de l'éligibilité des dossiers est en cours. Les dossiers éligibles seront ensuite soumis à un groupe d'experts internationaux appelés à établir un classement des projets sur base de leur qualité et de leur caractère innovateur. Les meilleurs projets seront sélectionnés pour bénéficier d'un cofinancement par l'État.