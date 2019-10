D’Awunner an d’Geschäftsleit aus dem Garer Quartier an der Stad wëlle weider Drock op de Policeminister an d’Stater Buergermeeschtesch maachen.

Hannergrond ass d’Drogeproblematik an d’Zouhuele vun der Kriminalitéit an dësem Deel vun der Stad. De betraffene Leit no gëtt net genuch dogéint ënnerholl, sou dass sech d’Situatioun weider verschäerfe géif. Aus deem Grond gouf fir freidesowes zu enger Protestaktioun an der Stroossbuerger Strooss opgeruff.

D'Drogeproblematik an d'Onsécherheetsgefill ronderëm d‘Gare an der Stad sinn net nei. Ma d’Situatioun am Quartier huet sech an de leschte Jore verschlëmmert, soe betraffenen Awunner a Geschäftsleit.

A rezente Reportagen, grad wéi an der Emissioun Kloertext bei eis op der Antenn, an an enger Biergerversammlung Enn September zum Thema Sécherheet an der Stad hunn di Concernéiert hir Roserei, Angscht, a Suergen zum Ausdrock bruecht.