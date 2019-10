De Kooperatiounscercle vun den ONGe feiert dëse Mount seng 40 Joer. Ugefaangen huet et mat 6 Organisatiounen, zurzäit sinn et der 86.

Ee vun de ville Projeten, déi dorausser entstinn, gouf am Kader vum ronne Gebuertsdag zu Lëtzebuerg virgestallt.

Et sinn esou Projete wéi am Burkina Faso, déi duerch d’Zesummenaarbecht tëscht de lëtzebuergeschen ONGen an de lokalen Organisatiounen an den Entwécklungslänner entstinn. De Prosper Compaoré leed den Atelier „Burkinabé“. Duerch Theateropféierunge soll jiddereen am Duerf d’Geleeënheet kréien, seng Meenung auszedrécken.

De Prosper Compaoré, Direkter vum Theater-Atelier Burkinabé: Duerch eis Theater-Projete bidde mir och den Entscheeder d’Méiglechkeet, kucken ze kommen an ze héieren, wat mir ze soen hunn. A mir mierken och, dass doduerch Entscheedunge getraff ginn, déi vun de Leit vill méi acceptéiert sinn. Well mir jo konnte matschwätzen.

D’Zil vum Kooperatiounscercle ass et, d’ONGen zu Lëtzebuerg ze representéieren, a mat enger verreenter Stëmm opzetrieden. Fir dës Aarbecht och an Zukunft ze garantéieren, misst sech awer och politesch eppes veränneren.

D'Marianne Kraus, Kooperatiounscercle vun den ONGen: Eppes wat am Cercle och ganz vill gekuckt gëtt, ass d‘Cohérance des politiques. Dat bedeit, dass gekuckt gëtt, dass wann op der enger Säit Suen ausgi gi fir d’Hëllef fir den Developpement, da muss och gekuckt ginn, dass op der anerer Säit keng politesch Aktivitéiten dierfe gemaacht ginn, déi contradictoire sinn. Dat ass eng Saach, wou sech nach eppes ännere kann a wou mir och drop oppassen.

Mat bal 75 Milliarden Euro ass d’Europäesch Unioun aktuell de wichtegsten Acteur an der Entwécklungszesummenaarbecht. Trotzdem kënnen nach ëmmer iwwer 60 Millioune Kanner op der ganzer Welt net an d’Schoul goen. Fir dëse Kanner eng besser Zukunft ze erméiglechen, géing et awer net duergoen, Suen ze spenden, seet d’Tanya Cox. Si ass Direktesch vun der Europäescher Confederatioun vun den ONGen a fënnt, dass déi westlech Welt och eng gewësse Verantwortung dréit.

D'Tanya Cox, Direktesch "Concord": Et sinn eis Aktiounen, andeems mir Ëmweltressourcë wéi Waasser, an deene Länner siche ginn, fir dann hei Profit dorausser ze generéieren. An et ass och dëse System vum internationale Commerce, deen zu Ongläichheete suergt. An dofir si mir och responsabel.

Dofir wier virun allem een Ëmdenken an der Gesellschaft néideg, seet d’Tanya Cox, fir ze probéieren, dës ongläich Chancëverdeelung ze behiewen.