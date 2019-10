Vill Héichwaasserschutzmesurë gräife just bei normalem Héichwaasser. Et ass een Challenge, sech géint sougenannte Flash Floods präventiv ze schützen.

Zanter iwwer 150 Joer kënnt et op der Sauer an op der Musel zu Iwwerschwemmungen - honnerte Leit sinn heivu betraff. D'Waasser klëmmt bis et den Awunner am Keller oder esouguer an der Stuff steet. Mat der Urbaniséierung am leschte Joerhonnert ass dat ëmmer méi dramatesch ginn. Ëmmer méi Haiser ëmmer méi no un eise Flëss. Dowéinst gëtt all Joers eng grouss Héichwaasserübung vun der Administration de la Gestion de l'Eau organiséiert. Hei geet et dorëms, virun allem d'Ofleef an d'Organisatioun am Fall vun engem Héichwaasser ze trainéieren. Wéini mussen d'Leit evakuéiert ginn? Wéi héich klëmmt d'Waasser? Alles dat si Froen, déi hei traitéiert ginn.

Virun allem déi zwee Grenzflëss, d'Sauer an d'Musel, bedeite fir d'Experte vun der AGE eng gutt Koordinatioun mat eisen Nopeschlänner. Just wa jidderee seng Informatiounen deelt, kann ee genau Previsioune maachen. Fir den Daniel Goelhausen bedeit dat, zu all Moment bereet sinn. D'Waasser ass dacks méi séier do, wéi een denkt. Zesumme mat senger Ekipp këmmert hie sech dorëms, datt de Waasserstand am System korrekt ugewise gëtt.

De Waasserstand eleng geet awer net duer. Wichteg ass och d'Loftfiichtegkeet, wéi vill et reent a virun allem wéi vill Waasser iwwerhaapt duerch de Floss stréimt. An dofir gëtt e speziellt Sonar benotzt. Eng Aart Boot, dat mat Schallwellen d'Déift vum Floss moosst.

Moossunge ginn am Fall vun engem Héichwaasser un all de Flëss gemaach. Just domat kann een nämlech an der Héichwaasserzentral déi richteg Entscheedungen treffen. Trotzdeem ass et schwéier, hei zu Lëtzebuerg eng genee Previsioun ze rechnen. An awer probéiert d'Noemie Patz dat all Dag ze maachen. Eng falsch Decisioun an d'Leit huelen hir Warnungen net méi eescht. Fir déi Viraussoe vun de klenge Flëss an de sougenannten "Flash Floods" méi genee ze maachen, gouf zesumme mam Luxemburg Institut of Science and Technology en neie Moosssystem am Ärenzdall installéiert.

E groussen Ënnerscheed ass nämlech d'Vitess, mat där d'Waasser kënnt. En normaalt Héichwaasser entwéckelt sech iwwert e pur Deeg. Eng "Flash Flood", wéi am Ärenzdall oder am Mëllerdall, entwéckelt sech an e puer Minutten. Dofir muss de System och vill méi séier reagéieren. Am Ärenzdall huet een dofir neiaarteg Radaren opgehaangen, déi de Waasserstand bannent Sekonnen iwwert e spezielle Reseau vun der Post iwwerdroen.

Sech géint esou Wiederkapriolen ze protegéieren, ass schwéier. An deene leschte Jore sinn zwar schonn eng ganz Rëtsch Heichwaasserschutzmesurë gebaut ginn. Déi hëllefen awer just bei normalem Héichwaasser, seet d'Christine Bastian. Eng "Flash Flood" wier awer e ganz anere Fall.

Wichteg wier och ze verstoen, datt net all Moossnam iwwerall funktionéiert. Dofir gëtt probéiert, d'Awunner vun den Dierfer un de Flëss esou gutt et geet drop virzebereeden. Speziell Kaarte weisen déi Zonen, déi bei engem normalen Héichwaasser oder bei enger "Flash Flood" iwwerschwemmt kënne ginn. Esou kënnen d'Leit sech besser drop virbereeden.