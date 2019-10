Wéint enger technescher Pann op der Héicht vun Dippech ass d'Linn 70 a béide Richtunge gestéiert.

Et gëtt mat Retarde gerechent. Ersatzbusse si virgesinn.

Hei d'Matdeelung vun den CFL

Les CFL ont mis en place un service de bus de substitution au départ de Luxembourg Rocade et à destination de Dippach-Reckange. Aussi, le trajet en train est assuré entre Dippach et Athus, dans les deux sens. Les CFL vous prient de bien vouloir excuser les désagréments causés et vous tiendront informés de toute évolution de la situation.