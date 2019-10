Am juristesche Sträit vun engem Lëtzebuerger Glyphosat-Affer géint säi Patron ass d'Instruktioun elo um Enn an de Fall kënnt virun d'Chambre du conseil.

Dat huet eis op Ufro den Affekot Jean-Jacques Schonckert matgedeelt.

Säi Client, de Claude Lammar, huet jo de Fonds du Kirchberg verklot, well deen d' Bestëmmunge vum Aarbechtsschutz net richteg agehalen hätt.

An deemselwechte Fall krut de Claude Lammar jo Recht an eng Indemnisatioun zougesprach, well seng Kriibskrankheet duerch seng Aarbecht komm wier. Mä do géing d'Indemnisatioun zanter engem Joer schleefen, well keen Expert ze fanne gewiescht wier.

Wat elo de Produit Glyphosat u sech ubelaangt, do kéint eng Plainte kee Suivi kréien , well de Glyphosat deemools hei am Land legal am Asaz gewiescht wier.

De Jean-Jacques Schonckert wëll do awer weider fir d'Rechter vu sengem Client kämpfen.