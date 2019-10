Op naasser Strooss huet ee Chauffer vun engem Minibus d'Kontroll iwwer d'Gefier verluer a krut ee Fiels ze paken. Zwee Kanner goufe liicht blesséiert

En Dënschdeg de Mëtteg géint 15.30 Auer koum et zu engem Accident mat engem Minibus op dem CR120A op der Streck tëscht Schous a Fëschbech.

De Chauffer vum Won, an deem Kanner souzen, hat an enger Lénkskéier d'Kontroll verluer an ass doropshi mat engem Fiels kollidéiert. Zwee Kanner goufe mat liichte Blessuren an d'Spidol gefouert. Och de Chauffer vum Minibus koum fir e Kontroll an d'Klinik.

D'Streck huet kuerzweileg wéinst den Opraumaarbechte misse komplett gespaart ginn.