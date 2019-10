D'Richtung stëmmt, ma et bleift nach vill Loft no uewen. Dat seet den Index fir d'Gläichstellung vun de Geschlechter vum zoustännegen EU-Institut.

En Dënschdeg goufen zu Bréissel d'Detailer presentéiert. D'Europäesch Unioun konnt sech just liicht verbesseren, Lëtzebuerg idem.

Europawäit an och hei am Land ass d'Situatioun am Beräich „Muecht“ am mannste gutt. Frae sinn nach ëmmer däitlech manner gutt an d'Decisiounsprozesser agebonnen ewéi Männer.

Dobäi goufen et awer grad an dësem Domän déi gréisste Progrèsen, dat well an eenzele Länner elo méi Fraen a Verwaltungsréit siegéieren.

67,4 Punkte vun 100 kritt d'EU am Ganzen, dat ass just ee Punkt méi ewéi 2017. Am beschte steet ewéi déi aner Jore Schweden do: mat 83,6 Punkten ass dat skandinavescht Land de Musterschüler. Lëtzebuerg mécht e Score vun 69,2 a läit domadder op Plaz 10. Vun 2005 bis haut goufe ronn 5 Punkte gutt gemaach.

Am Beräich „Power“ goufen et hei am Land zwar grouss Efforten, ma genee do bleiwen awer d'ongläich Traitementer am gréissten. Anescht gesäit et am Beräich „Suen“ aus.

Ganz hannen am Ranking bei de Länner stinn iwwregens Griicheland an Ungarn. Am beschten ass d'Situatioun europawäit iwwerdeems am Beräich Gesondheet.

Beim Index gëtt déi Kéier de Fokus besonnesch op d'Kompatibilitéit tëscht Beruff a Privatliewe geluecht.

28 % vun de Fraen an 20 % vun de Männer an der EU hunn nämlech kee Recht op Congé parental.

Déi zoustänneg Kommissärin Věra Jourová rechent hei domadder, datt eng nei Direktiv Besserung bréngt.