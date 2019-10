An der Spidolsstrooss zu Dikrech soll d'Pensionat Notre-Dame de Lourdes renovéiert ginn an herno als Maison Relais agesat ginn, dat fir knapp 300 Kanner.

Am Park niewendru soll eng Residenz fir Seniore gebaut ginn.

Am Virfeld vun der Gemengerotssëtzung um Dënschdeg den Owend hunn d’Oppositiounsparteien CSV an DP e Froe-Katalog un de Schäfferot geschéckt, wou eng Partie Froen zu den zwee Bauprojeten opgeworf goufen.

PDF: D'Froe vun der Oppositioun

Ëm wat geet et?

Et geet am Prinzip ëm zwee ënnerschiddlech Bauprojeten, wou d’Gemeinsamkeet vun den zwee Terrainen, déi nieftenee leien, déi ass, datt se der selwechter Gesellschaft gehéieren.

E Privatpromoteur krut eng Baugeneemegung vun der Gemeng, fir eng Residenz fir Seniore mat 37 Appartementer ze bauen. Dat an enger Zon, déi am PAG als BEP (Bâtiments et d'Equipements Publics) klasséiert gouf a wou Gebailechkeete vun ëffentlechen Notze kënne gebaut ginn.

Op der Nummer 20 an der Spidolsstrooss soll dat fréiert Pensionnat Notre-Dame de Lourdes renovéiert ginn. Esou soll eng nei Maison Relais fir ronn 300 Kanner entstoen.

Wei eng Froe werft d’Oppositioun op?

An enger Gemengerotssitzung vum 13. Juni 2019 gouf unanime ee Contrat de bail avec options d’achat fir de Projet vun der Maison Relais ugeholl. An dësem gëtt festgehalen, zu wéi enge Konditiounen d’Gemeng herno d’Gebai vum Promoteur loune kann an d’Gemeng behält een Opkafsrecht vun der Maison Relais.

Den 2. Juli 2018 gouf fir d’Maison Relais am Lëtzebuerger Wort eng ëffentlech Ausschreiwung geschalt. An dëser gouf no Proprietäre gesicht, déi an der Ëmgéigend vun der Schoul Terrainen hunn, wou eng Maison Relais fir ronn 300 Kanner gebaut kéint ginn. Bis den 21. Juli 2018 huet all Offer missen eraginn. Ënnert anerem ronderëm dësen Appell iwwer d’Offere stellen d’CSV- an DP-Oppositioun verschidde Froen.

Bei der "Senioreresidenz", déi an enger BEP-Zone gebaut soll ginn, froen d’CSV an d'DP, ob d’Kritären erfëllt si vum ëffentlechen Notzen.

Zu dëse Froen hëlt de Schäfferot an der Gemengerotssëtzung vum Dënschdegowend Stellung.