Ass Lëtzebuerg prett fir d’Legaliséiere vum Cannabis? Wat ass d’Meenung vun de Bierger? D'Kollege vun RTL 5minutes hu nogefrot.

Virun enger Woch huet de Gesondheetsminister Etienne Schneider Präzisioune ginn, wéi dat zukünfteg Gesetz am Kader vun der Legaliséierung vum rekreative Cannabis wäert ausgesinn. Haaptpunkte wäerten hei déi national Produktioun, d’Vente fir d’Residenten an de Privatgebrauch sinn. Dëse Projet ass jo Deel vum Koalitiounsvertrag, deen am Dezember 2018 ënnerschriwwe gouf. Eng TNS-Ilres-Ëmfro hat am Februar och gewisen, dass eng Majoritéit, also 56% vun de Leit zu Lëtzebuerg fir eng Legaliséierung vum Cannabis sinn.

Elo wou d’Aarbechten um Projet ëmmer méi konkret ginn, huet RTL 5minutes de Leit dobaussen de Bols gefillt a nogefrot, op een nach ëmmer prett wier, fir esou e Gesetz. Hei gëtt et de Video!