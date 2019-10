„Mir froen eis, ob d'Regierung am selwechte Land lieft, ewéi mir,“ esou reagéieren d'Vetrieder vun der KPL op den Etat de la nation an op d'Budgetsried.

Am Grand-Duché wier de grousse Problem deen, datt d'Ongläichheeten ëmmer méi grouss géinge ginn, sou d'kommunistesch Partei op hirer Rentrées-Pressekonferenz.

De KPL-President Ali Ruckert fuerdert dofir d'Ëmsetzung vun engem Drénglechkeetsprogramm, "also eng Erhéijung an eng automatesch Upassung vun de Familljenzoulagen un d'Lounentwécklung an d'Liewenshaltungskäschten, eng Opwäertung vun der Deierungszoulag an d'Nees-Aféiere vun enger Virschoss-Indextranche."

Den Ali Ruckert vun der KPL

Beim Klimawandel géing d'Kand net mam Numm genannt ginn. De kapitalistesche System wier Schold a misst dréngend hannerfrot ginn.

D'Wunnengssituatioun géing bewierken, datt Lëtzebuerg ëmmer manner liewenswäert wier. Et misst eng absolut Prioritéit si fir staatleche Logement ze schafen.

