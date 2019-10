Zu Stroossen Richtung Reckendall sinn eng 20 Stéit mat de Suitte vun engem Ofwaasserkanal, deen agefall war, geplot.

D'Ofwaasser vu Stroossen a Bartreng leeft ënnerierdesch bei der Helfenterbréck zesummen a gëtt dann iwwer de Reckendall op Beggen an d'Kläranlag gepompelt. Wéinst dem Incident en Dënschdeg de Mëtteg géint 2 Auer huet d'Ofwaasser gestaut an ass duerch d'Gullie bei verschidden Awunner an d'Kellere gelaf. An der rue Kaltacht zum Beispill stoung d'Waasser deelweis en hallwe Meter héich an de Kelleren. Mat der Hëllef vun de Pompjeeën aus der Stad konnt en Deel vum Waasser scho gëschter evakuéiert ginn, mä nach ëmmer hunn d’Leit Schmorri am Keller.

Déi concernéiert Awunner schätzen hire Materialschued héich an. Verschiddener hunn an hirem Temoignage géintiwwer RTL bedauert, si géifen sech vun der Stroossener Gemeng eleng gelooss fillen. Et hätt gëschter ze laang gedauert bis reagéiert gi wär.

Op Nofro huet de responsabele Schäffen Nico Pundel betount, et wär prioritär gekuckt gi fir den Kanal ze flécken. Leit déi Hëllef beim Raume bréichten, kéinten op d'Hëllef vun der Gemeng zielen.

Et wär iwwerdeems un de Betraffene selwer sech mat hirer Assurance a Verbindung ze setzen. En Expert misst de Schued da chiffréieren. Duerno géif dann d'Assurance vun der Gemeng dann iwwerhuelen.

Wéi den ACL mellt, wäert d'Rue Reckenthal nach bis viraussiichtlech den 22. Oktober um 18 Auer wéinst dem Rouerbroch gespaart.