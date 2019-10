An der Abtei Neimënster gouf um Mëttwoch en automateschen Alarm declenchéiert.

Am Kader vun der Staatsvisitt vun der belscher Kinnekskoppel war dee Moment eng Presentatioun an der Salle Krieps amgaangen, wou de Message iwwert d'Haut-Parleure raus goung, datt d'Leit de Sall solle verloossen.

De Grand-Duc an déi belsch Kinnekskoppel konnten awer no puer Minutten erëm zréck an de Sall, wou et um Mëttwoch am Nomëtteg iwwert de Space-Secteur geet.