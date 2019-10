D'Police mellt, dass vun en Dënschdeg op e Mëttwoch op verschiddene Plazen am Land agebrach gouf.

Zu Schëffleng goufen op engem Chantier an der Rue de Hedange dräi Kabeltrommele geklaut.

An der Grand-Rue zu Wäisswampech sinn Onéierlecher an eng Firma agebrach an hu Boergeld an e Kaartelieser matgoe gelooss.

Um Houwald an der Rue des Bruyères gouf och an eng Entreprise agebrach. Geklaut goufen hei Boergeld a Schlëssele vu verschiddene Gefierer.

Näischt matgeholl huet en Abriecher an engem Buttek an der Stad an der Avenue de la Gare, well kee Boergeld an der Keess ze fanne war.

Soss nach Police-Bulletin:

Zu Mamer an der Areler Strooss ass en Dënschdeg den Owend eng Foussgängerin ugestouss ginn. D'Fra gouf beim Virfall liicht blesséiert.

Op frëscher Dot ertappt huet d'Police en Drogendealer an der Stroossbuerger Strooss an der Nuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch. No engem mësslongene Fluchtversuch konnten d'Beamte vun der Police en Telefon a Boergeld saiséieren. Op Uerder vum Parquet gouf den Drogendealer festgeholl a misst sech e Mëttwoch de Moie virum Untersuchungsriichter veräntwerten.