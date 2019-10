D'Initiative "Grenzenlos Gedenken" hat e Mëttwoch op d'Stater Gare invitéiert, fir un d'Mënschen, déi an dësen Zuch hu misste klammen, z'erënneren.

En Donneschdeg ginn et 78 Joer, datt op der Stater Gare 323 Leit an en Zuch geklomme sinn, ouni ze wëssen, wou se géifen hi bruecht ginn.

Et sollt sech erausstellen, datt den Zuch dës, an nach Dosenden aner Mënschen, an de Ghetto Litzmannstadt bruecht huet, dem besate Lodsch a Polen.

No Wien a Prag war den Zuch, mat der Bezeechnung "Da 3", deen drëtten Deportatiounstransport vun Nazi - Däitschland.

6 Schülerinnen hunn d'Nimm vun deenen 323 onfräiwëllege Passagéier virgelies an ënnerstrach, datt et wichteg ass net einfach ewech ze kucken. Weder deemools nach haut.