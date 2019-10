Nodeems an der Nuecht op en Dënschdeg zu Réimech e Bancomat gesprengt gouf, war et an der Nuecht op e Donneschdeg zu Miersch de Fall.

Hei gouf de Bancomat vun der Post gesprengt. D'Police technique ass den Ament op der Plaz an de Beräich ronderëm d'Post ass groussraimeg ofgespaart. D'Postgebai ass nëmmen eng ronn 100 Meter Loftlinn vum Mierscher Policebüro ewech. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Weider Informatioune feelen nach.