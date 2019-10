D'Zopp gouf am Pall Center, op Amazon, am Cactus an am Naturata verkaf.

Déi betraffe Geschäfter hunn d'Wuer aus de Regaler geholl, ma en Deel gouf awer scho verkaf. De Communiqué Rappel du produit « Klare Suppe » de la marque « Rapunzel »

Communiqué par: Commissariat à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées via le système d'alerte rapide des denrées alimentaires de la Commission européenne (RASFF) que le produit « Klare Suppe » de la marque « Rapunzel », contenant potentiellement des fragments de verre, a été distribué au Luxembourg dans les magasins Pall Center, Cactus, Naturata et sur Amazon. Une distribution plus large ne peut être exclue. Le produit en question a été retiré de la vente dans les magasins Pall Center, Cactus et Naturata, mais une partie des produits a été vendue au consommateur final. Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus consommer le produit suivant : Nom : Klare Suppe

Marque: Rapunzel

Unité : 250 g

Date de durabilité minimale(DDM) : 18/09/2020

Code barre : EAN 4006040271017

Origine : Allemagne Seulement le produit avec la date de durabilité minimale et le code barre indiqués est concerné. En cas de questions, les consommateurs peuvent s'adresser à :

Division de la sécurité alimentaire

7A, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen

Tél. : +352 247 75620

Fax : +352 27 47 80 68

Email : info@securite-alimentaire.public.lu Pour être systématiquement informé des alertes et avertissements allergènes, les personnes intéressées peuvent s'abonner aux notifications d'alerte et avertissements allergène.