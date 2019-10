Um Kierchbierg krute sech kuerz no 21 Auer zwee Autoen ze paken, hei goufe 4 Persoune verwonnt.

All Kéiers ee Blesséierte gouf et dann nach um 19.15 Auer zu Bartreng an der rue Atert, an op der Areler Autobunn tëscht dem Briddel a Stroossen dat um 21.30 Auer.

Kuerz no 23 Auer krute sech tëscht dem Fridhaff an Dikrech och zwee Gefierer ze paken.